Несмотря на карантин в Харькове работало кафе - полиция открыла дело

Полиция Харькова открыла уголовное дело из-за открытого заведения общественного питания на улице Культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Силовики нашли в интернете видео, на котором видно, что в заведении есть посетители

"24 апреля в ходе мониторинга сети Интернет было обнаружено видео, на котором видно, что в заведении общественного питания на улице Культуры есть посетители", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного Кодекса Украины.

Владельцам грозит штраф от 17 до 54 тысяч гривен или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

В полиции заявляют, что сейчас проводится проверка и расследуются все обстоятельства правонарушения.

Из сервиса Google maps известно, что на ул. Культуры в Харькове находятся такие заведения: