На экспорт некоторых товаров для борьбы с COVID-19 снял ограничения Китай

Китай отменил ограничения на экспорт некоторых товаров для борьбы с COVID-19, которые предполагали получение одобрения от властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, ранее ряд ключевых продуктов для лечения коронавируса должны были получить экспортное одобрение внутренних органов.

Новое постановление распространяется на такие продукты, как тесты на коронавирус, медицинские маски, защитные костюмы, инфракрасные термометры и вентиляторы.

"Продукты с одобрения или регистрации за рубежом после соответствующей проверки торговой группой, уполномоченной министерством торговли, будут разрешены к экспорту", - заявил представитель Министерства торговли Китая Ли Синьцзян.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт Китая снизился на 17,2% в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Также РБК-Украина писало, что Китай опасается вспышки коронавируса из-за России, где число случаев коронавируса неуклонно растет.