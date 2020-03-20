Никакой информации о возобновлении работы не давали в киевском метро

Киевский метрополитен не давал никакой информации относительно даты возобновления работы подземки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт метрополитена.

Отметим, ранее в СМИ ранее появилась информация о возобновлении работы киевского метро со ссылкой на Telegram-канал метро Киева.

"Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности. Согласно Постановлению Кабмина, пока карантинные мероприятия, в том числе по метро, продлены до 11 мая", - говорится в сообщении.

В метрополитене добавили, что у них нет официального канала в Telegram.

"Официальными страницами киевского метрополитена есть сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях Facebook и Twitter. У нас нет канала в Telegram", - говорится в сообщении.

В распространенной информации утверждалось, что этап частичного запуска столичного метро приходится на 31 мая.