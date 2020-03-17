Расследование убийства Гандзюк завершила СБУ

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что завершено расследование по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на активистку.
По версии следствия, Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.
"Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям сообщили о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их направят в суд для рассмотрения по существу.