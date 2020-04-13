 

Украинский боксёр Гвоздик считает, что в США всем ходить в туалет на Украину. А русских сделал врагами Порошенко чтобы спокойно грабить нашу страну.

События Сегодня, 20:39398
Украинский боксёр Гвоздик считает, что в США всем ходить в туалет на Украину. А русских сделал врагами Порошенко чтобы спокойно грабить нашу страну.

Если быть честным, мне кажется, что в Украине никогда ничего не изменится, потому что все настолько коррумпировано – это просто печально, говорит Гвоздик в своём интервью.

 

Все чиновники живут в какой-то своей игре, они сами верят, что помогают людям. Если выделили миллион гривен в бюджет и чиновник украл не миллион, а девятьсот пятьдесят тысяч, ему кажется, что он уже всем помог, что он уже просто занимается благотворительностью.
– Зеленский это лучше, чем было при Порошенко?
– Зеленский – это один человек. Будет сложно, даже если сейчас он сможет правильно подобрать команду. Такого, чтобы мы раз – и проснулись в Европе, не будет. Но, может, будет хотя бы не так плохо.
– Не надо быть сильно умным, чтобы понять, что не столько народ шел голосовать за Зеленского, сколько против Порошенко. При Порошенко это было просто… Я, возможно, не так хорошо это чувствую, потому что весь его срок живу в Америке. Но у меня есть друзья, с которыми я общаюсь по телефону.
Мне кажется, у многих какое-то неправильное мышление. Даже когда был Янукович, мало кого тревожило, что он позакручивал гайки в среднем бизнесе и поставил своих людей везде. Но всех беспокоило, что у него же Межигорье. Да какая тебе разница: Межигорье или замок на Марсе? Ты от этого не съешь больше сосисок на завтрак.
Мне кажется, многие стремятся не стать лучше, а загнать соседа в такую жопу, чтобы ты, оставшись на месте, стал лучше его.
– Вы сами не думали попробовать себя в политике?
– Не знаю. Я вижу, что происходит, какая это грязь. И мне это не очень симпатично на сегодняшний день.
Но не хочу быть голословным, потому что никогда не говори «никогда». Если сегодня этим заниматься, то нужно посвятить всю свою жизнь. А я хочу боксировать. Не смогу боксировать, занимаясь этим.
А в будущем я не знаю, где буду: в Америке или вернусь сюда.
– Ваш первый бой в профи вы провели в США весной 14-го года. Как узнавали о событиях в Украине?
– Интернет, друзья, близкие, позвонил – узнал, зашел в интернет – прочитал новости.
-Как оно смотрелось тогда со стороны людей, которые живут в Америке?
– Послушайте, никто в Америке за нас не переживает. Треть людей вообще о такой стране никогда не слышала. Поэтому, как у нас рассказывают, что кто-то за нас переживает? Да никто за нас вообще не переживает, в Америке и подавно.
У них своя жизнь, они переживают, как бы место не заняли вечером, чтобы съесть бургер. Если раньше об Украине не слышала половина, то после этого конфликта – треть. В Америке всем ходить в туалет на нашу страну.
Вы поедете боксировать в Россию, если там захотят устроить вечер бокса?
– А в чем проблема? Вот, были к Саше Усику вопросы. Если для тех, кто считает Россию врагом или захватчиком, так человек поехал в тыл врага, на глазах у тысяч врагов поразил их солдата, враги послушали украинский гимн, что в этом плохого? Этим нужно гордиться.
– Вам не кажется, что проблема просто в прописке Саши?
– Я думаю, что проблема в головах у людей. Война – это все равно средство наживы. Даже если это священная война по религиозным мотивам, то все равно верхушка преследует свои материальные интересы. Это может быть власть, полезные ископаемые и все остальное. Не бывает войны просто так, когда просто решили повоевать. Может, когда-то и было, за женщин, еще за кого-то.
Но сегодня это все бизнес. Устроили войну компании, производящие технику, зарабатывают на военной технике. Никто же не воюет, просто потому, что кто-то кого-то оскорбил. Воюют потому, что там есть нефть, какие-то стратегические территории, интересы.
Когда-то Али сказал: «Почему я должен ехать воевать во Вьетнам? И стрелять в какого-то вьетнамца, которого ни я никогда в жизни не видел, ни он меня?» Людям навязывают какую-то идеологию, что превращает их в инструменты.
Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант.
Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю.
То же самое Крым. Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее.
Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело.
– Кто все же больше виноват в этом конфликте: руководство Украины или России?
– Виноваты оба. Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю.
Информация предоставлена по материалам
tribuna.com

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Теги: news, новости, Украина, Гвоздик, 7dniv, 7dnivinfo  
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