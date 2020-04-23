В Киеве в многоэтажке произошел взрыв

У Киева на улице Льва Ревуцкого произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого пострадали супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, по выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты.

"Около часа в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Льва Ревуцкого. На вызов немедленно прибыли следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы и врачи", - говорится в сообщении.