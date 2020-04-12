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События Сегодня, 13:0779
Сроки завершения эпидемии коронавируса в Украине назвали ученые

Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года.

 

Соответствующий прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.

В частности, ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии COVID-19 в разных странах мира. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса, которые легли в основу наглядных прогностических кривых по так называемой SIR-модели. Данная модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми. 

Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.

Стоит отметить, что графики постоянно обновляются и корректируются в соответствии с свежей статистикой. На сегодня можно ознакомиться с прогнозами доя 87 стран.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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