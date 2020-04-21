В Чернобыльской зоне локализовали лесной пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние два очага пожара.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

"Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - заявили в ГСЧС.

Среди прочего, продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Паришевском и Лубянском лесничествах. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

В ГСЧС также сообщили, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.