 

В Чернобыльской зоне локализовали лесной пожар

События Сегодня, 18:0644
В Чернобыльской зоне локализовали лесной пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние два очага пожара.

 

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка. 

"Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - заявили в ГСЧС.

Среди прочего, продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Паришевском и Лубянском лесничествах. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

В ГСЧС также сообщили, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.

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