Возможность контролировать ситуацию с COVID-19 даст постепенное снятие ограничений

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что постепенное снятие ограничений, которые были введены из-за коронавируса, даст возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью в Украине и в случае вспышек оперативно их локализовать.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он осознает ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев.

"Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который мы должны пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что в мире есть три сценария, как жить в условиях пандемии.

"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", - отметил Шмыгаль.

По его словам, второй вариант является либеральным.

"Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", - добавил он.

А третий вариант, по словам премьера, это запуск адаптивного карантина с переходом к новым социальным нормам жизни.

"И третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине", - пояснил Шмыгаль.