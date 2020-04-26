Ливни и грозы ожидаются в начале мая по всей Украине

Погода в Украине в первых числах мая ожидается с сильным дождем и грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

1 мая дождь с грозами ожидается в западных, северных и центральных областях. Температура воздуха в указанных регионах поднимется до +20 днем, ночью ожидается +8. В юго-восточных регионах прогнозируют переменную облачность. В Харьковской и Луганской областях днем воздух прогреется до +24, ночью до +10. В Одесской области тоже дожди с грозами, ожидается +15 днем и +10 ночью.

2 мая грозы переместятся на восток, круглосуточные дожди прогнозируются по всей территории Украины. На Западе и Севере будет +19 днем и +10 ночью. В центральных, восточных и южных областях столбики термометра поднимутся до +22 +24 днем и до +11 ночью.

3 мая грозовой фронт покроет всю Украину. Температура воздуха сохранится на отметках 2 мая: до +19 днем в западных и северных областях, до +23 в центральных, восточных и южных регионах. Дождь прогнозируется днем и ночью по всей территории страны.