Киевлянин Валентин Бурьянов "решил показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе"

Киевлянин Валентин Бурьянов, который в начале апреля пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, прибыл к зданию МВД на коне.

Свою акцию он транслировал в Facebook.

Во время трансляции "пловец из Гидропарка" рассказал, что "хотел показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе".

Он заявил, что хотел поговорить с министром МВД о нарушении своих конституционных прав. В частности, Бурьянов хотел выяснить у Арсена Авакова, почему тот "пытается установить тоталитарное и полицейское государство в свободной Украине".

Двери приемной ведомства оказались закрыты. Поэтому Бурьянову пришлось оставить свое обращении в специальном ящике.