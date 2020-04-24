 

Киевлянин Валентин Бурьянов "решил показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе"

События Вчера, 21:0764
Киевлянин Валентин Бурьянов "решил показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе"

Киевлянин Валентин Бурьянов, который в начале апреля пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, прибыл к зданию МВД на коне.

 

Свою акцию он транслировал в Facebook.

Во время трансляции "пловец из Гидропарка" рассказал, что "хотел показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе".

Он заявил, что хотел поговорить с министром МВД о нарушении своих конституционных прав. В частности,  Бурьянов хотел выяснить у Арсена Авакова, почему тот "пытается установить тоталитарное и полицейское государство в свободной Украине".

Двери приемной ведомства оказались закрыты. Поэтому Бурьянову пришлось оставить свое обращении в специальном ящике.

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Теги: news, новости, Украина, Пловец, Гидропарк, МВД, 7dniv, 7dnivinfo  
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