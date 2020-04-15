Ресторан Велюр нардепа Тищенко замуровал Олег Ляшко

В среду, 29 апреля, лидер Радикальной партии Олег Ляшко перекрыл строительными блоками вход в скандальный ресторан Велюр в Киеве, принадлежащий нардепу от Слуги народа Николаю Тищенко.

По словам Ляшко, в то время как многие украинцы потеряли из-за карантина работу, нардепы от Слуги народа «жируют».

Поводом для этого стало грубое нарушение заведением временного запрета на работу, введенного правительством для предотвращения распространения коронавируса.

«Они думают, что все должны сидеть на карантине, все должны голодать, потому что нету у людей денег, а они себе рестораны открывают и жируют», — заявил он.

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