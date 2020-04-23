В среднем ход коронавирусной болезни в Украине от момента обнаружения до отрицательного ПЦР-теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.
Сроки выздоровления от коронавируса назвал Степанов
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