На третье место по числу смертей из-за коронавируса вышла Великобритания

Количество лабораторно подтвержденных летальных исходов от коронавируса в Великобритании превысило 26 тысяч.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, передает Stourbridge News.

При этом он добавил, что с сегодня статистика Министерства здравоохранения будет включать умерших не только в больницах, но и в домах престарелых, хосписах, а также у себя дома.

"Мы включили в статистику в общей сложности дополнительные 3 811 смертей. К сожалению, сегодняшние цифры показывают, что по сравнению с данными за прошлые сутки в стране умерло еще 765 пациентов с коронавирусом", - заявил он.

В результате изменения методики подсчета за одни сутки число отмеченных в стране смертей выросло с 21 678 до более чем 26 тысяч. Таким образом, по этому показателю Великобритания теперь уступает лишь Италии и США. При этом, как подчеркнул Рааб, речь не идет о внезапном резком росте смертности.

Обновленная статистика учитывает летальные исходы, имевшие место в Соединенном Королевстве с 2 марта по 28 апреля. При этом, по словам главы МИД, учитываются случаи, когда заражение новым коронавирусом было подтверждено.