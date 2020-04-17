 

Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие

События Сегодня, 10:5865
Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие

Глава Минздрава Максим Степанов уверен, что пика коронавируса в Украине не будет, если люди будут придерживатся карантина.

 

Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что сейчас важно избежать пика заболеваемости и это удается сделать благодаря карантинным мерам. 

"Если мы и дальше будем прислушиваться к вирусологам, эпидемиологам, экспертам, которые разрабатывают эти меры, мы сможем избежать пика заболеваемости, когда система здравоохранения может не справиться с потоком больных", - сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина миновала пик коронавируса.

Кроме того, эксперты из Национальной академии наук сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, в котором говорится, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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