В Вене на площади Шварценбергплатц проводятся работы по восстановлению позолоты надписей на Памятнике советским воинам. Лечение памятника реставраторы проводят в белых халатах, как врачи. Реставрационные работы планируют завершить к началу мая, к Празднику Великой Победы!
В центре Вены во время карантина полным ходом идёт реставрация Памятника советским воинам
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