25-ый самолет с медпомощью прибыл из Китая в Украину

В Украину прибыл из Китая 25-ый самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, пришли около 50 тыс. щитков для лица и маски.

"Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах. Далее все закупки будет осуществлять Минздрав. В дальнейшем помощь будут доставлять, как и самолетами, так и морем, поездами", - заявил Тимошенко.

Напомним, привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии коронавируса, до сих пор курировал Офис президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения.