Пожары усилились в Житомирской области

В Житомирской области гасят минимум четыре очага пожаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В частности, пожары зафиксированы:
- 8 апреля вблизи с. Рудня-Перганська Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива.
- 29 апреля вблизи с. Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества (огнем пройдено около 80 га).
- 29 апреля вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества (огнем пройдено около 25 га).
- 29 апреля вблизи с. Дубовый Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства (огнем пройдено около 15 га).
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 мужчины личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.