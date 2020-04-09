 

В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с разлагающимися трупами

События Сегодня, 12:3067
В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с разлагающимися трупами

В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с разлагающимися трупами.

 

Они стояли возле похоронного бюро в Бруклине и использовались для хранения десятков тел из-за нехватки места в морге.⠀
В полицию поступило сообщение о неприятном запахе и жидкости, которая капает из грузовика. Оказалось, что как минимум одна машина не имела системы охлаждения. Тела лежали на льду.
Мобильные грузовики — рефрижераторы широко используются в городе для хранения тел.
По последним данным, в Нью-Йорке зафиксировано более 165 тыс. инфицирования, скончались 17 тыс. человек.

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