Местный депутат выпал с балкона многоэтажки в Одессе

В Одессе сегодня возле 16-этажного дома обнаружили тело депутата Фонтанского сельского совета, который выпрыгнул с балкона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным правоохранителей, тело 49-летнего мужчины обнаружили возле дверей шестнадцатиэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция считает, что мужчина выпрыгнул с балкона на 13-м этаже.

Отмечается, что правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время депутат Фонтанского сельского совета Сергей Колодяжный в своем Telegram-канале сообщил, что погибший был главой земельной комиссии сельсовета. Колодяжный отметил, что это может быть убийство.