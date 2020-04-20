ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса не допускает Китай

Китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании расследовании о происхождении коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью Sky News заявил представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.

По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование.

"Мы знаем, что национальное расследование (Китая, - ред.) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая", - сказал Галеа.

Он также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него информации, которая подтверждает, что источником коронавируса COVID-19 стала лаборатория в Уханьском институте вирусологии в Китае.