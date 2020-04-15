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Связь 5G запустили на Эвересте

Новейшую связь стандарта 5G запустили на Эвересте - высочайшей горе мира.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что вчера заработала базовая станция 5G, сигнал которой покрывает вершину Эвереста. Базовая станция телекоммуникационного гиганта China Mobile находится в передовом лагере на высоте 6 500 метров. 

Также сообщается, что эта станция наряду с двумя другими, ранее установленными на высотах 5300 метров и 5800 метров соответственно, обеспечивают полное покрытие 5G на северном хребте и вершине Эвереста.

Объект обеспечит устойчивую связь для альпинистов, научных исследований, мониторинга окружающей среды и трансляции в высоком разрешении. Подчеркивается, что развертывание инфраструктуры 5G идет параллельно с измерением высоты горы.

В то же время уточняется, что станции на высотах 5800 метров и 6500 метров являются временными и будут демонтированы до конца года. Станция на высоте 5300 метров будет обслуживать территорию базового лагеря альпинистов.

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Теги: news, новости, Украина, 5G, Эверест, 7dniv, 7dnivinfo  
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