Препарат для лечения коронавируса Япония бесплатно поставит в 43 страны

Министр иностранных дел Японии Тосіміцу Мотеги заявил, что страна начнет бесплатную поставку в 43 страны медицинского препарата "Авиган", который используется как перспективное средство для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По словам главы японского МИД, страна через дипломатические каналы получила запросы на поставку "Авигана" почти от 80 кран. Поставка начнется после выходных.

"К сегодняшнему дню мы договорились о деталях поставки с 43 странами. Но приступить к поставке сможем вскоре после выходных. Что касается количества, то поскольку речь идет о клинических испытаниях, то в каждую страну будет направлено количество, достаточное для лечения 20 человек, максимум 100", - рассказал он.

Как пишут СМИ, данный медпрепарат был разработан 6 лет назад для лечения гриппа. Однако во время испытаний на животных были выявлены побочные явления при развитии плода. В результате "Авиган" было запрещено принимать беременным и он попал в список препаратов, лечение которым возможно лишь с разрешения правительства.