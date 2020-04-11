В Узбекистане ЧП, прорвало дамбу, эвакуированы тысячи человек

В Узбекистане произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище, эвакуированы тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Озодлик".

Сообщается, что дамбу прорвало рано утром, сначала начало затапливать поселок, которые местные называют "1А совхоз". В результате дома, которые были в километре от водохранилища, оказались под водой. На данный момент полностью затоплены два поселка.

По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Почти 11,5 тысяч жителей населенных пунктов Кургантепа, Дустлик и Юртдош эвакуировали в Мирзаабадский район. На место происшествие выехали президент и премьер-министр страны.