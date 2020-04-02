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События Вчера, 22:1266
Наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе в ООН призвали Украину

Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека призвала украинские власти наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе, которая произошла в 2014 году.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

В миссии ООН напомнили, что завтра отмечается шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе, когда 6 человек было убито в центре города и 42 человека погибли во время событий на Куликовом поле.

"Все эти шесть лет правосудие остается призрачным. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких", - заявили в ООН.

Так, в организации предоставили ряд рекомендаций органам украинской власти, в частности:

  • Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование трагедии и рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от полиции Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции;
  • председатели соответствующих судов должны принять все надлежащие меры для обеспечения завершения судебного разбирательства в уголовных процессах;
  • суды должны надлежащим образом информировать всех потерпевших, или возвращать прокурорам обвинительные акты для исключения из них потерпевших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без задержек;
  • Верховной раде необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в процедуру специального судебного производства, что позволит полный пересмотр дела после задержания обвиняемого, независимо от того был вынесен приговор по делу, или нет

Кроме того, в миссии ООН призвали международное сообщество рассмотреть возможность оказания помощи Украине в расследованиях относительно ответственности подозреваемых в деле.

Наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе в ООН призвали Украину

 

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