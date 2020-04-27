От коронавируса в Британии умерли 27,5 тысяч человек

В Великобритании от коронавируса COVID-19 умерли 27 510 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Великобритании.
Отмечается, что за последние сутки от коронавируса умерли 739 человек.
Всего в стране было выявлено 177 454 случая заболевания.
За последние сутки было проведено более 122 тысячи тестов и зафиксировано 6201 новый случай заражения COVID-19.
По количеству диагностированных случаев коронавируса Великобритания находится на четвертом месте в мире, уступая Италии, Испании и США.