От коронавируса в Британии умерли 27,5 тысяч человек

В Великобритании от коронавируса COVID-19 умерли 27 510 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что за последние сутки от коронавируса умерли 739 человек.

Всего в стране было выявлено 177 454 случая заболевания.

За последние сутки было проведено более 122 тысячи тестов и зафиксировано 6201 новый случай заражения COVID-19.

По количеству диагностированных случаев коронавируса Великобритания находится на четвертом месте в мире, уступая Италии, Испании и США.