Новая вспышка эпидемии коронавируса в Израиле показала, что 40-50% заражённых это дети.

855 из 2090 новых случаев заражения (около 40%), подтвержденных в период с 19 по 29 апреля, пришлись на детей. При этом в Модиин-Илите и Бейт-Шемеше уровень заражений среди детей превысил 50%. Такие данные приводятся в распространенном в пятницу, 1 мая, отчете Национального центра информации о коронавирусе.

Составители отчета указывают, что доля детей до 18 лет, у которых был подтвержден коронавирус, увеличилась в течение апреля из недели в неделю. Если первоначально речь шла о незначительном количестве заболевших детей, то теперь тенденция изменилась.

За тот же период 36% новых случаев заболевания пришлось на людей в возрасте 20-44 лет, 12% - 55-59, 5% - 60-70, 3% - 71-80, остальные - на группу в возрасте старше 81 года.

1997 из 2090 случаев заражения произошли в Израиле, 93 - за границей. Из этой группы 1 больной умер, 14 госпитализированы в тяжелом состоянии, 22 - средней степени тяжести.

Распределение больных детей по возрастам (по данным отчета, 19-29.04):

■0-2 года - 162 ■2-5 лет - 91 ■6-11 лет - 173 ■12-19 лет - 429

При анализе данных установлено, что доля инфицированных детей возрастает вместе с общим числом новых заражений. Очагами распространения коронавируса остаются населенные пункты с преимущественным арабским и ультраортодоксальным населением. При этом именно в этих секторах наиболее высоко количество детей.

Число заражений детей по населенным пунктам (по данным отчета, 19-29.04):

■Иерусалим - 242 ■Бней-Брак- 157 ■Бейт-Шемеш- 66 ■ Модиин-Илит- 46 ■Бейтар-Илит - 29 ■ Хура- 28 ■ Эльад - 21 ■ Дир-эль-Асад - 15 ■ Нетивот - 11 ■ Гиват-Зеэв - 10 ■ Тайбе - 10

При этом в отчете не упоминаются такие города, как Тель-Авив, Хайфа, Холон, Ришон ле-Цион, Беэр-Шева, Нетания, Петах-Тиква, Рамат-Ган и многие другие.

По данным отчета, в Иерусалиме за то же время всего были подтверждены 645 случаев новых заболеваний. Это означает, что доля детей составляет 37,5%.

В Бней-Браке всего зафиксировано за этот период 346 случаев заболевания, 45% - дети. В Бейт-Шемеше (131) и Модиин-Илите (87) более половины новых заражений приходятся на детей.

Авторы отчета подчеркивают, что у большинства детей заболевание протекает бессимптомно, поэтому сложно выявить инфицированного ребенка. По той же причине так мало детей проходит тестирование. Предположение, что дети могут быть скрытыми распространителями инфекции, существует, хотя пока не было подтверждено научно.