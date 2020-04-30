Почти 900 тысяч тестов на коронавирус Минздрав передал в регионы - Степанов

Министерство здравоохранения передало регионам всего почти 900 тысяч тестов на коронавирус.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости.

"На сегодня передано в регионы уже 867 тысяч ПЛР-тестов. У нас не существует регионов, где бы были бы проблемы с остатками, чтобы не хватало ПЛР-тестов. Стоимость ПЛР - тестирования - бесплатная", - сказал Степанов.

Ранее он заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что карантин помог Украине избежать повторения итальянского сценария, где медлили с карантином. По его словам, если бы не карантин в Украине, то сложилась бы ситуация, когда врачи должны были бы выбирать, какого больного госпитализировать.