Двое подозреваемых по делу убийство мальчика в Переяславе вышли на свободу

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли на свободу из СИЗО.

Об этом сообщили бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемым Виктор Чевгуз в комментарии "Громадському".

По их словам, мужчин отпустили под залог.

"Да, их выпустили", - подтвердила Александра Тлявова.

При этом адвокат отметил, что подозреваемым уменьшили сумму залога.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", - отметил Чевгуз.

Ранее сумма залога составляла 273 тыс. гривен. Однако не известно, до какой именно суммы был уменьшен залог.

Сейчас под стражей остается один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - сын Петровца - находится под личным обязательствам.