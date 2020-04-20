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Штормовое предупреждение объявлено в Киеве

В Киеве в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 2 мая в украинской столице ожидается гроза и порывы ветра скоростью 15-20 м/с. При этом отмечается, что такая погода в Киеве продлиться до конца суток. Также объявлен первый уровень опасности, желтый. 

Специалисты также призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Теги: news, новости, Украина, Киев, Погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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