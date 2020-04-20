Штормовое предупреждение объявлено в Киеве

В Киеве в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, 2 мая в украинской столице ожидается гроза и порывы ветра скоростью 15-20 м/с. При этом отмечается, что такая погода в Киеве продлиться до конца суток. Также объявлен первый уровень опасности, желтый.
Специалисты также призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.