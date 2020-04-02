Рост смертей от коронавируса увеличился в Италии

Число умерших от коронавируса в Италии за последние сутки снова приблизилось к 500 - жертвами инфекции стали 474 человека.

Об этом сообщает издание Zon.

Таким образом общее число жертв достигло 28 710 человек.

При этом, по данным департамента, число излечившихся составило за последние сутки 1 665 и достигло почти 80 тыс. (79 914 человек). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось до 1,5 тыс.

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Италии достигло 209 328 при суточном приросте в 1 900 новых случаев.