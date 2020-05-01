Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.05 (состоянием на 09:00)

Середина весны – наверное, самый лучший период для ремонта в квартире или на даче. Конечно, можно смело доверить это дело специалистам, но если Вы имеете некоторые навыки или хотите попробовать себя в этой работе, без надежных электроинструментов dам точно не обойтись.

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