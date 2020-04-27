В мире число зараженных коронавирусом приближается к 3,5 млн

В мире число зараженных коронавирусом по состоянию на утро 3 мая составляет 3 484 176 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometers.

Так, умерли от COVID-19 уже почти 245 тыс. человек во всем мире. Больше всего смертей, более 67 тыс., зафиксировано в США.

Кроме того, около трети зараженных в мире припадает на США. Там зафиксировали 1,16 млн случаев инфицирования. Также среди лидеров остаются Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия.

Россия и Турции присоиденилась к ним, поскольку число зараженных в этих странах превысило 120 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что почти половина американских штатов во главе с Техасом и Джорджией начинают возобновлять работу после нескольких недель карантина, в то время как другая часть штатов наоборот усиливает ограничения из-за коронавируса.