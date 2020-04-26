Два новых случая заражения коронавирусом в Китае за сутки

В континентальной части Китая в субботу было выявлено 2 новых подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Один из них был завезен в КНР из-за рубежа, другой относится к локальным случаям и был зарегистрирован в провинции Шаньси, Северный Китай.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в континентальной части страны летальных исходов от заболевания и пациентов с подозрением на заражение вирусом зафиксировано не было.

Отметим, что по данным Worldometers, с начала пандемии в Китае уже более 82 тыс. зафиксированных случаев коронавируса, среди которых более 4,6 тыс. - смертельных.