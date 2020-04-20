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События Сегодня, 10:3119
Почти половина штатов в США возобновляют работу бизнеса на фоне пандемии

Почти половина американских штатов во главе с Техасом и Джорджией начинают возобновлять работу после нескольких недель карантина, в то время как другая часть штатов наоборот усиливает ограничения из-за коронавируса.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Техас в пятницу начал поэтапное открытие предприятий, закрытых более месяца назад. Ресторанам, розничным магазинам и торговым центрам разрешили частично возобновить работу. Вторая фаза запланирована на 18 мая, если количество инфицированных продолжит снижаться. В Техасе работодатели составляли планы для возвращения персонала в свои офисы. 

В то же время, штаты Калифорния и Нью-Йорк усиливают карантин. В Калифорнии ограничения на выход из дома будут действовать как минимум до 19 мая, тогда как в штате Нью-Йорк карантин пока продлен до конца текущего месяца.

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Теги: news, новости, Украина, США, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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