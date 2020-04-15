 

За сутки в России коронавирус подтвердили более чем у 10 тысяч человек

События Сегодня, 11:4064
За сутки в России коронавирус подтвердили более чем у 10 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633 человека, что является новым рекордом по числу зафиксированных случаев за сутки.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский оперативный штаб борьбы с коронавирусом.

Так, общее число зараженных возросло до 134 687 человек. Также зафиксировано 1280 летальных исходов (58 за сутки). 

Также отмечается, что Татарстан, Башкирия и Ленинградская область вошли в число регионов, где больше тысячи заразившихся.

Напомним, ранее РФ установила рекорд по числу новых случаев коронавируса. В первый день мая зафиксировали 9623 новых случаев.

Еще ранее в России подтвердили почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Также COVID-19 инфицировался премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также сообщалось, что в российской армии коронавирусом инфицированы 2,7 тыс. человек. Кроме того, первое тестирование показало коронавирус у более 200 воспитанников военных училищ.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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