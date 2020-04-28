Тушить отдельные очаги пожаров в Киевской и Житомирской областях продолжают спасатели

В воскресенье, 3 мая, спасатели продолжают помогать в тушении отдельных очагов пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Житомирской области подразделения ГСЧС предоставляют помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

В Киевской области спасатели помогают в тушении отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской и Киевской области привлечено 500 человек и 118 единиц техники.

Также отмечается, что радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.