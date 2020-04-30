Несколько очагов пожаров в Житомирской области удалось ликвидировать

По состоянию на 12:00, 3 мая, в Овручском районе Житомирской области спасателям удалось ликвидировать три очага пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, очаги пожаров находились вблизи трех сел.

"На территории Овручского лесничества ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи села Первомайское (возникло 16.04) и села Дубовый Гай (возникло 29.04). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи села Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают предоставлять помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

"Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники, из них от ГСЧС 64 человек личного состава и 22 единицы техники", - говорится в сообщении.