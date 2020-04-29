 

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

События Сегодня, 17:44409
В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

Недавно в обществе проходили дискуссии на тему того может ли быть какая-то связь между пандемией коронавируса и идеями чипизации населения.

 

Появлялись свои сторонники и противники разных версий. Одни говорили, что чипы будут вводить вместе с вакциной, что тут же пытались оспорить другие, доказывая что такие утверждения не состоятельны и т. д.

Я сознательно не вмешивался в эти дискуссии, поскольку предпочитаю в своих записях опираться на факты и обсуждать факты, а не теории заговоров.

Но вот, в Украине настал момент, когда было заявлено о старте чипирования людей. Объявление об этом сделал Юрий Дмитришин (основатель и собственник поликлиники «Стоматология будущего» в городе Львов) на своей странице в Фейсбуке 26 апреля, сопровождиев его следующим текстом:

«Друзья, имею для вас хорошую новость. Впервые в Украине! Планируем установку в нашей клинике сертифицированных биочипов банковских карт. Везде, где есть paypass вы сможете рассчитываться проведением руки. В комплект входить: считывающее устройство для карт и чип».

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

Естественно, у некоторых людей возникло сразу несколько вопросов.

Первый. Делал ли сам Дмитришин себе такое вживление чипа?. На что прямого ответа не последовало, а было лишь указано, что «это удобно».

Второй. Какова цена услуги по вживлению чипа? На все подобные вопросы господин Дмитришин почему-то стесняется отвечать публично и пишет цену каждому исключительно в личных сообщениях. О чем сообщает в комментариях. В чем причина этой секретности при столь публичном анонсе? Выглядит все это так торговля из-под полы.

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

Третий. Каким боком стоматологическая клиника вообще может быть связана с технологиями вживления чипов в руку человека? На этот вопрос Дмитришин также не ответил пользователям.

Четвертый. Что вообще происходит?

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

Впрочем, судя по всему, ответ лежит прямо на поверхности: при входе на страницу Дмитришина. Там указано, что в какой-то период времени он являлся не кем иным, а... президентом в Rotary International.

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

Заседание клуба Ротари. Фото с ФБ Юрия Дмитришина (он на фото — в центре)

 

Для большинства это мало о чем говорит. Поэтому я бы дал несколько информационных штрихов.

Во Львове есть заведение, в котором тоже ведут деятельность представители руководства Ротари Интернешнл. Это — Украинский католический университет. В составе сената этого учебного заведения, которым управляет американец Борис Гудзяк, находится, например, Иван Гевко. В 2007 году сенатором УКУ стал вице-президент американской госкорпорации Millennium Challenge Corporation Иван Гевко , который одновременно являлся генеральным секретарем и исполнительным директором ассоциации Rotary International и фонда Rotary. То что УКУ активнейшим образом связан с госслужащими США — не секрет. А вот тема деятельности Ротари на территории Львова и начало чипизации населения, которое происходит с подачи президента этой организации — это уже интересно.

Дело в том, что даже в англоязычной среде к Ротари возникает целый ряд вопросов на предмет отношения этой организации к... масонам.

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

Достаточно набрать в Гугле «rotary international masons» и вы увидите немалый список обсуждения этой темы. Защитники указанной организации говорят о том, что Ротари не является масонской, но в ней могут быть масоны. При этом даже сторонники не отрицают тот факт, что основателем Ротари был именно масон.

В свою очередь критики указывают, что масонами до сих пор являются не просто отдельные люди, а значительная часть организации. Например, в одном из обсуждений упоминается что:

«Charles Marden, who was a member for three years in one of the Rotary clubs, conducted a study about the Rotary and he deduced some facts including:

— Among each 421 members of the Rotary Clubs, there are 159 members who belong to Freemasonry, and this means that they are more loyal to Freemasonry than to the club.

— In some cases, membership of the Rotary was limited to the Masons, as it was the case in Edinburgh, Britain, in 1921 C.E».

Проще говоря, речь идет о том, что человек, который состоял в Ротари на протяжении трех лет, провел исследование и указал, что более трети членов Ротари являются масонами, а в некоторых случаях масоны влияли на деятельность этой организации.

Между прочим, среди друзей Дмитришина есть вполне явные масоны. К примеру — некий Игорь, «вольный каменщик» из Великого востока народов России. Среди интересов Юрия Дмитришина на ФБ указаны масонские и тамплиерские страницы, что тоже о многом свидетельствует.

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов
В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов
В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

Пытаясь понять ситуацию и следуя примеру других комментаторов, я обратился к Юрию Дмитришину с вопросом о цене процедуры. В ответ от него пришло личное сообщение, в котором было указано: «Доброго дня! 350€». В общем-то, с точки зрения практичности — это не совсем дешевая услуга. И не понятно почему цены в евро, а не в гривнах.

Я решил перепроверить эту информацию и специально связался с другими пользователями, которые спрашивали о цене. Они сообщили, что им была названа та же сумма — 350 евро.

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов
В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

В сухом остатке получаем весьма интересную ситуацию: чипизацией решила заниматься организация, которая к этой области деятельности вообще не имеет никакого отношения (стоматологическая поликлиника), но зато директор ее являлся президентом Ротари Интернешнл, многие члены которого состоят в масонских ложах.

Даже не знаю как на это реагировать. Но теории заговора о масонах, которые стремятся чипировать людей, теперь уже не кажутся такими надуманными.

К слову, не менее интересен еще один комментарий Дмитришина, в котором он упоминает что кроме чипов работающих с банковскими карточками, существуют чипы для вживления, которые каким-то образом взаимодействуют с документами

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

P.S. Оказывается Билл Гейтс, которого многие обвиняют в том, что он пытается получить колоссальную выгоду от коронавируса и обязать прививать вакциной от кронавируса чуть ли не весь мир, является одним из крупнейших и давних партнеров Ротари Интернешнл. И сотрудничают они, как раз по направлению вакцинирования. Например, сообщается, что только в 2017 году он вместе с президентом этой организации Джоном Гермом объявили о выделении 450 миллионов долларов через эту организацию для вакцинирования населения. Получается, что тематика коронавируса, вакцинации и чипирования людей имеют очень много общего. Например, одни и те же организации выступают за чипирование людей и пытаются делать из себя главных борцов против эпидемии

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

В свете сказанного интересно «заиграла» статья из львовской газеты «Ротарианец» с изображением Билла Гейтса, который впихивает в рот ребенку вакцину.

В Украине чипировать людей масоны будут через Ротари клубы на местах. Первый пошёл Львов

 

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Теги: news, новости, Украина, Ротари, Чипирование, 7dniv, 7dnivinfo  
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