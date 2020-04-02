Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены

Международный аэропорт Вены с понедельника, 4 мая, будет предлагать пройти тестирование на коронавирус пассажирам, которые будут прилетать в Австрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, с понедельника иностранные пассажиры смогут сразу в аэропорту пройти ПЦР-тест на коронавирус и получить его результаты за 2-3 часа. Если результат теста будет отрицательным, пассажир избежит двухнедельной самоизоляции.

Отмечается, что тестирование на коронавирус будет стоить 190 евро. Также его смогут пройти пассажиры, которые улетать из Вены. Сейчас из аэропорта осуществляются регулярные рейсы в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.