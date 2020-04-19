 

Доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане имеют США

События Вчера, 21:2141
Доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане имеют США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

По словам Помпео, американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно с лаборатории в Ухане. 

"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.

Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - подчеркнул Помпео.

При этом на вопрос о том, мог ли вирус быть искусственно созданным, Помпео ответил, что сейчас эксперты говорят о его не естественном происхождении.

"Очевидно, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе", - пояснил он.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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