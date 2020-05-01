Нацгвардия и военная техника появились на улицах в Черкассах

В Черкассах на фоне скандала вокруг ослабление карантина в городе вечером 3 мая на улицах появилась Нацгвардия и военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Станислава Коломийца в Facebook.

Он сообщил, что допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко в полиции перенесли на неопределенный срок, "очевидно, испугавшись массовой акции".

"Прошло еще несколько часов, и вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!", - написал Коломиец.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский передал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко "огненный привет" от правоохранительных органов и пригрозил юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство из-за решения городского совета об ослаблении карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".