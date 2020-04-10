Впервые в Николаевской области

В Николаевской области на Тилигульском лимане впервые появились розовые фламинго.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook представителей регионального ландшафтного парка "Тилигульский".

Как сообщили в пресс-службе парка, насчитали 5 фламинго.

"Первая встреча этой редкой птицы на Тилигульском лимане", - говорится в сообщении.

Отметим, розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего СРСР. Их можно встретить в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси - на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.





