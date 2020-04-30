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События Сегодня, 21:3454
Минздрав обнародовал требования к салонам красоты: предварительная запись и один клиент на 10 кв. метров

Министерство здравоохранения Украины представило для обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты на время карантина. Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Виктора Ляшко обнародовали на сайте Минздрава.

Так, согласно предварительному постановлению, салонам красоты рекомендуют:

  • организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ;
  • прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 метра;
  • запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;
  • организовать на входе место для дезинфекции рук;
  • организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. метров площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах;
  • между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 метров.;
  • работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;
  • проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Также персонал салонов красоты должны обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.

Кроме того, администрация заведения должна информирование клиентов насчет ограничений, нанести маркировку для соблюдения дистанции, проводить влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, а также не привлекать к работе сотрудников из групп риска.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

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Теги: news, новости, Украина, Минздрав, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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