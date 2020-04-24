 

Пассивную вакцину от COVID-19 разработал Израиль

События Сегодня, 11:4481
Пассивную вакцину от COVID-19 разработал Израиль

Израильский институт биологических исследований (IIBR) завершил фазу разработки антитела против коронавируса COVID-19 или пассивной вакцины.

 

Об этом заявил министр обороны Израиля Нафтали Беннетт, передает The Jerusalem Post.

Сообщается, что вчера исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала о выявлении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме. На сегодня IIBR работает над патентом для своего антитела и заключением контракта на его коммерческую разработку. Все юридические процедуры будут согласованы с Министерством обороны Израиля. 

"Я горжусь сотрудниками Биологического института, которые совершили серьезный прорыв. Еврейское творчество и изобретательность привели к этому удивительному достижению", - добавил Беннет.

Также сообщается, что в апреле IIBR начал тестирование своего прототипа вакцины на основе антител на грызунах. Кроме того, институт собирает плазму выздоровевших от COVID-19 для исследований.

The Jerusalem Post отмечает, что вторая израильская исследовательская группа MigVax на сегодня близка к завершению первого этапа разработки вакцины против коронавируса.

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Теги: news, новости, Украина, Израиль, COVID_19, вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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