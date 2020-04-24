Медалью в честь 75-летия победы во Второй мировой Путин наградил Ким Чен Ына

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором наградил северокорейского лидера Ким Чен Ына юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Об этом сообщается на странице посольства России в республике в Facebook.

Сообщается, что Ким Чен Ын награжден за внесенный им большой вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан.

"Посол России Александр Мацегора в торжественной обстановке передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону", — говорится в сообщении.

После передачи награды состоялась краткая беседа, в ходе которой представители обеих стран "подтвердили настрой на последовательную реализацию договоренностей", которые были достигнуты в ходе двусторонней встречи лидеров государств в апреле 2019 года во Владивостоке.