Перечень разрешенных на время карантина операций назвал Кабмин

Кабинет министров назвал перечень разрешенных на время карантина операций.
Документ опубликован на Правительственном портале.
На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:
- оказания медицинской помощи на территории областей, Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
- оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни.
Пациенты, которым оказывается медпомощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному ПЦР-тестированию на наличие коронавируса.