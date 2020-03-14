Остервеневшая Ницой в истерике накинулась на Тину Кароль и Дана Балана

Украинская писательница и языковая активистка Лариса Ницой раскритиковала новую песню Тины Кароль и Дана Балана за то, что она выполняется на русском языке.

Соответствующее сообщение Ницой опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам писательницы, эмоции, которые вызвала у нее новый трек, лучше написать как отчаяние. Женщина утверждает, что сразу имела подозрение, что языком исполнения будет российская, и ее худшие ожидания подтвердились.

"Сколько можно просить! Прекратите наполнять Украину на чужом языке! Ну сколько можно умолять, убеждать! Тем языком, которым вы спели, есть кому творить и без вас, Тина! Ну сколько можно всех спрашивать! До каких пор вам, звезды украинской попсы, будет безразлично, будет какая разница? Ну почему же вы такие толстокожие? Почему же такие глухие? Почему же такие равнодушные?

Сколько можно к вам стучаться, звезды украинского шоу-биза? Вы зачем своим талантом наполняете русский культурное наследие? Вы что, серьезно считаете, что на русском языке пополняете украинскую культуру? Да нет, московитской культуру вы наполняете и ширите, собственными руками. Зачем она нам, русская культура, в Украине? Скольких было убито талантливых украинских создателей, чтобы вы творили на русском? Вы и творите. Вам Леонтович не снится? Вам Ивасюк не мерещится? За вами сотни других, уничтоженных и замученных, не ходят тенью?", - написала Ницой.

По мнению писательницы, такая позиция угрожает будущему Украины.

"Мы так никогда не оторвемся от спрута, который закрутил нас своими присосками. Не оторвемся с вашей помощью. Мы никогда не выберемся из той ямы, из ее дна. Карабкаешься, карабкаешься наверх, к заветной Украины – а тебя бац, куда это ты? За ногу цап. Ану назад! Слушай русское. Люби русское. Увлекайся русским. И народ восхищается. То как же нам оторваться? Когда вы, украинцы, творите российское!

И даже когда свои, украинские исполнители, робко, едва-едва, по-одному, понемногу, кое-где, где-нибудь, где начинают переходить на украинский, выдавать по одной песни на украинском – бах, валится на голову очередной Дан Балан со своими русскими песнями", - рассказывает свои соображения писательница.

При этом Ницой отметила, что не считает Тину Кароль сепаратисткой и признает патриоткой, но отметила, что певица вряд предлагала Дану Балану перевести песню на украинском.