Препарат от коронавируса Украине передала Индия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально получил от индийского посла Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Вместе с тем, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.