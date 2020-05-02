Националисты в Запорожье заставили облиться зеленкой и поставили на колени 13-летнюю девочку

В последний день апреля в соцсетях разлетелось видео, как в Запорожье подростки срывают государственный флаг.

13-летнюю девочку, которая снимала это на видео нашли запорожские националисты и решили устроить над ней самосуд, выложив видео в соцсетях.

Националисты подвергли девочку унижениям. Заставили вылить на себя зелёнку и встать на колени.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту срыва флага.

Парней, которые срывали флаг, доставили в отделение полиции, а девочку пригласили туда с мамой.

В тоже время полиция не предприняла никаких действий в отношении националистов, которые издевлись над 13-летней девочкой.